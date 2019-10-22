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22 октября 2019, 07:55

В Бресте начинается суд над убившей двухмесячную дочь иностранкой

Фото из архива
Фото из архива

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд сегодня начнет рассматривать уголовное дело об убийстве младенца, сообщила БЕЛТА официальный представитель суда Снежана Гришкевич.

Обвиняемой по делу проходит 28-летняя иностранная гражданка, слушательница курсов одного из вузов областного центра. Женщине предъявлено обвинение по п.2 ч.2 ст.139 УК - убийство заведомого малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Ей грозит не менее восьми лет лишения свободы. Планируется, что на первом судебном заседании после выступления гособвинителя состоится допрос обвиняемой. Затем в суде выступят свидетели.

Как сообщалось, 15 мая в милицию обратилось руководство Брестской городской детской поликлиники №1. Медики рассказали, что 10 мая из учреждения здравоохранения была выписана иностранка, родившая 17 марта девочку. Когда педиатр пришла на плановый осмотр новорожденной, дверь ей не открыли. По телефону мать не могла объяснить местонахождения младенца. Оперативникам женщина пояснила, что дочь умерла в результате несчастного случая. С учетом пояснений роженицы следственно-оперативная группа провела осмотр части водоема и береговой линии, где обнаружила тело ребенка, завернутое в простынь.

Согласно материалам уголовного дела, 10 мая женщина, не желая исполнять родительские обязанности, находясь в квартире своего знакомого, перекрыла дыхательные пути девочки, в результате чего та скончалась. После этого, чтобы скрыть преступление, она спрятала тело ребенка в яме на берегу водоема.-0-

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