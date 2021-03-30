В Бресте направлено в суд дело о ДТП с погибшей и 11 пострадавшими

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело о ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали еще 11 человек, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Обвиняемым по делу проходит 44-летний житель Иваново. Ему инкриминируется нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения.

Резонансная авария произошла утром 21 июня 2019 года в агрогородке Видомля Каменецкого района. На перекрестке столкнулись грузовой автомобиль DAF с полуприцепом и микроавтобус Mercedes, который вез пассажиров по маршруту Каменец - Брест. В результате одна пассажирка получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась в тот же день в больнице. Восемь человек получили опасные для жизни травмы, еще трое - менее тяжкие повреждения, которые повлекли длительное расстройство здоровья.

Согласно материалам дела, причиной ДТП стала неисправность грузовика: отказала тормозная система. Однако водитель не снизил скорость, а только предупреждал других участников дорожного движения о возможной опасности внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. Выехав на перекресток, он не предоставил право первоочередного проезда микроавтобусу, который ехал по главной дороге, из-за чего машины столкнулись.

В прокуратуре пришли к выводу о том, что обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено доказательствами, согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.317 УК. Мера пресечения к обвиняемому осталась прежней - подписка о невыезде и надлежащем поведении.-0-