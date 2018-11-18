В Бресте нашли пропавшего 13-летнего мальчика

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте нашли пропавшего 13-летнего Максима Давиденко, его разыскивал Московский РОВД города Бреста. Такая информация размещена на страницах поисково-спасательного отряда "Ангел" в соцсетях, сообщает БЕЛТА.
Волонтеры сообщили, что мальчик был найден поисковой группой. Его уже везут домой.
Как сообщалось, Максим 17 ноября примерно в 9.00 вышел из дома на ул.Луцкой и пропал.-0-
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