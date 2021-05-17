В Бресте объявлен в розыск 20-летний футболист из Нигерии

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 20-летний гражданин Республики Нигерия Зади Чукву Еммануел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Разыскивает милиция".

В милицию обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в гостиницу.

Приметы: на вид 20 лет, спортивного телосложения, волосы темные, глаза карие. Мог отправиться в Минск.

Если вам известно местонахождение молодого человека, просьба сообщить в Ленинский РОВД Бреста: 8 (0162) 21-17-20, 8 (029) 823-65-90 или 102.-0-