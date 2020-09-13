13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте около тысячи человек заблокировали движение транспорта.Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в Бресте около 16.50 было заблокировано движение транспортных средств на перекрестке проспекта Машерова-бульвара Космонавтов. Около тысячи человек в центре перекрестка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги", - рассказали в МВД.

Своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам. "С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет", - добавили в ведомстве.-0-.