В Бресте осудили москвича за попытку перевезти через границу гашиш в паспорте

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте гражданина России осудили на три года колонии за попытку перевезти через границу гашиш, сообщила БЕЛТА помощник Брестского транспортного прокурора Татьяна Савич.
Польско-белорусскую границу в международном пункте пропуска "Брест" 39-летний житель столицы России пересекал 30 июня, был пассажиром легкового автомобиля. Во время таможенного контроля инспекторы обнаружили вложенный в паспорт полимерный пакетик с подозрительным веществом. Согласно результату экспертизы там оказался 1 г гашиша. По словам мужчины, наркотик приобрел для себя.
Суд Московского района Бреста признал россиянина виновным в незаконных перевозке, хранении и перемещении наркотиков. Он приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-
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