В Бресте парень увез бывшую девушку в багажнике машины и избил битой

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте парень насильно затолкал бывшую девушку в багажник машины и увез. Такая информация размещена на Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел утром 30 сентября. О происшествии стало известно от жителя Бреста, который в 8.38 позвонил на линию 102. Очевидец сообщил, что во дворе жилого дома по улице Московской молодой человек затолкал девушку в багажник автомобиля "Фольксваген Джета" темно-синего цвета и уехал в неизвестном направлении.

На территории Жабинковского, Кобринского и Березовского районов был введен план "Перехват". В 8.45 в милицию позвонила сама пострадавшая. Брестчанка 1998 года рождения, работница одного из банковских учреждений областного центра, сообщила, что находится в багажнике автомобиля, которым управляет ее бывший парень. Куда движется автомобиль, она не знала, но сообщила правоохранителям данные водителя.

"Все наряды милиции были ориентированы на поиски автомобиля. В деревне Бусни Жабинковского района оперативники обнаружили автомобиль, а позже - мужчину 1990 года рождения, жителя Кобринского района, и похищенную девушку. Она рассказала сотрудникам милиции, что молодой человек вытащил ее из багажника за остановку, где несколько раз ударил битой по голове", - сообщила подробности официальный представитель МВД.

Молодой человек задержан, следователи дадут правовую оценку его действиям. Девушка госпитализирована с травмой головы в больницу.-0-