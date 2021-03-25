25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пенсионер получил ожоги при тушении сухой растительности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

24 марта спасателям от гражданки поступило сообщение, что ее отец получил ожоги при тушении сухой растительности в Бресте. "Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что горение происходит вдоль мелиоративного канала. Выяснилось, что пенсионер пытался самостоятельно потушить огонь. Предприняв безуспешные попытки и получив при этом ожоги, он сообщил о случившемся своей дочери, которая передала информацию в МЧС. После осмотра медиками мужчина был доставлен в больницу", - рассказали в пресс-службе.

Пожар ликвидирован спасателями. В результате огнем уничтожена сухая растительность на площади 20 кв.м. Здания и строения не повреждены. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.

Спасатели напоминают: принимая меры по ликвидации загорания сухой растительности, правильно рассчитывайте свои силы. Если ликвидировать очаг пожара самостоятельно не удалось или пламя распространилось на значительную площадь, немедленно сообщите о случившемся в МЧС по телефонам 101 или 112.-0-