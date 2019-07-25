В Бресте пенсионерка выпала из движущегося автобуса

25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пожилая женщина выпала из движущегося автобуса, пострадавшая госпитализирована, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления ГАИ УВД облисполкома Руслан Мегель.

Происшествие случилось 24 июля около 12.25 на улице Орджоникидзе. По предварительной информации, городским рейсовым автобусом МАЗ управлял мужчина 1963 года рождения. Средняя дверь в транспортном средстве во время движения оказалась незакрытой, через нее на проезжую часть выпала пассажирка 1932 года рождения. Затем автобус наехал на женщину задним колесом.

В результате ДТП пенсионерка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в реанимационное отделение Брестской городской больницы скорой медицинской помощи.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.-0-