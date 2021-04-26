В Бресте перевозившего наркотик таксиста задерживали со стрельбой

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте со стрельбой задерживали таксиста, перевозившего наркотики. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Вечером 22 апреля в наркоконтроль Ленинского РОВД поступила информация о причастности 28-летнего брестчанина к незаконному обороту наркотиков. "Оперативники застали мужчину за рулем автомобиля такси на выезде из города. Он проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Машину удалось остановить выстрелом по колесу из табельного оружия. В салоне оперативники обнаружили сверток с альфа-PVP", - рассказала Ольга Чемоданова.

За незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело.-0-