В Бресте пьяная водитель протаранила бетонный забор и въехала на частный двор

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пьяная женщина-водитель совершила двойное ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД облисполкома.

За рулем автомобиля "Фольксваген Шаран" была 55-летняя брестчанка. На улице Каштановой она врезалась во встречную машину и попыталась скрыться. Однако далеко уехать не смогла, потому что не справилась с управлением, протаранила бетонный забор и въехала во двор частного дома.

Медицинское освидетельствование показало у нее 2,7 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Как позже выяснилось, в этом январе женщина уже была лишена прав за пьяное вождение. В отношении нее составлено пять административных материалов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-