В Бресте пьяный бесправник поехал в магазин за добавкой и уснул по дороге

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного бесправника, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

Вечером в дежурную часть ГАИ позвонил местный житель и сообщил, что на ул.Городской в кювете стоит автомобиль. Прибывшие на место происшествия милиционеры обнаружили в машине спящего водителя. По визуальным признакам он был пьян, что позже подтвердило медицинское освидетельствование - 2,46 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Выяснилось, что 41-летний брестчанин, выпив весь алкоголь дома, решил съездить за добавкой. Однако не справился с управлением и автомобиль занесло на обочину. Месяцем ранее мужчину лишили права управления автомобилем за езду в нетрезвом виде. В отношении водителя составлены административные материалы. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции напомнили, что с 1 марта усилилась ответственность за вождение в нетрезвом виде. Управление в состоянии алкогольного опьянения от 0,3 до 0,8 промилле включительно влечет наказание в виде штрафа в 100 базовых величин (1 БВ - Br29) и лишение права управления на 3 года. Если степень опьянения выше 0,8 промилле, то штраф составляет 200 БВ, а права управления лишат на 5 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность, а также специальная конфискация.-0-