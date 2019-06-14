В Бресте пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пьяный бесправник пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
Ночью 14 июня в Бресте на перекрестке улиц Пионерская и Я.Купалы внимание наряда ДПС привлек автомобиль "Ауди" с компанией молодых людей в салоне. Сотрудники ГАИ, включив проблесковые маячки синего и красного цветов, потребовали от водителя остановиться, однако водитель нажал на газ. Наряд начал преследование автомобиля. На улице Янки Купалы правонарушитель был задержан.
За рулем автомобиля находился 27-летний житель Брестского района, который не имел права управления транспортным средством. В выдыхаемом воздухе у водителя обнаружено 2,85 промилле алкоголя.
Начат административный процесс, в отношении правонарушителя составлено 6 административных протоколов.-0-
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