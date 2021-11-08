В Бресте пьяный водитель легковушки вез в багажнике спящую женщину

8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя легкового автомобиля, в багажнике которого спала женщина. Такую информацию опубликовало УВД облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Случай произошел ночью 7 ноября на ул.Войкова. Около двух часов ночи сотрудники ГАИ остановили автомобиль "Фольксваген Пассат", вилявший по дороге. К тому же водитель разговаривал во время движения по телефону и не был пристегнут ремнем безопасности. За рулем оказался 31-летний брестчанин с явными признаками алкогольного опьянения (по результатам медосвидетельствования - 2 промилле). Во время осмотра автомобиля инспекторы открыли багажник. Там спала женщина, о которой водитель не сразу вспомнил.

В отношении мужчины составили несколько протоколов. К слову, в 2015 году он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение и был лишен прав.

С 5 по 7 ноября сотрудники областной Госавтоинспекции провели усиленный контроль и выявили 2365 нарушений ПДД. В том числе в поле зрения правоохранителей попали 21 нетрезвый водитель и 75 бесправников.

ГАИ призывает жителей области сообщать по номеру 102 о пьяных водителях.-0-