В Бресте пьяный водитель на легковушке врезался в автомобиль ГАИ

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пьяный водитель на "Пежо" врезался в патрульную машину ГАИ, пострадали два человека. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

ДТП случилось сегодня около 15.40 на улице Московской. Брестчанин 1975 года рождения не справился с управлением и столкнулся со стоявшей на первой полосе движения патрульной машиной. В момент столкновения на служебном авто был включен проблесковый маячок синего цвета в связи с оформлением другого административного правонарушения. В салоне находились два человека - инспектор и правонарушительница.

В результате аварии сотрудник ГАИ и девушка получили травмы и были доставлены в больницу. При медицинском освидетельствовании у виновника аварии было зафиксировано свыше трех промилле алкоголя.

На место происшествия выехали сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства ДТП.-0-