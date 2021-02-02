В Бресте пьяный водитель сбил пешехода и попытался скрыться

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 2 февраля 2021
Минск Переменная облачность -6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:17 Переработку бытовой и оргтехники намерены организовать в Пинске Регионы
14:12 В Столинской райбольнице заработал кабинет компьютерной томографии Регионы
14:11 ФОТОФАКТ: Католики празднуют Сретение Господне Общество
14:06 ОДКБ приветствует решение о продлении действия Договора СНВ-3 Политика
14:03 Минчанин напал на двух женщин, одну из них ударил по голове Происшествия
14:00 Под Гродно дачного вора нашли по следам на снегу Происшествия
13:51 Зась: надежды на то, что пандемия изменит агрессивный характер отношений в мире, не оправдались Политика
13:47 Первая образовательная смена Национального детского технопарка открылась в БГУ Общество
13:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 699 пациентов с COVID-19, выписаны 662 Общество
13:39 В Польше бизнесмены потребуют через суд компенсацию ущерба из-за локдауна В мире
13:33 Минприроды за пять лет передало в разработку более 150 месторождений Экономика
13:32 В Вороновском районе мужчина пытался проверить герметичность газового баллона огнем Происшествия
13:26 ВВП Чехии в 2020 году упал на 5,6% В мире
13:24 Производственную практику в подразделениях МЧС пройдут 43 будущих спасателя Общество
13:22 Онкопациентам в стадии ремиссии вакцинация против COVID-19 не противопоказана - онколог Общество
13:21 Культура имеет значение! Для формирования ценностного отношения к труду - комментарий Общество
13:18 Доллар и евро на торгах 2 февраля подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:17 Профсоюзы Гомельской области помогли восстановить на работе 26 человек в 2020 году Регионы
13:00 Природоохранные территории занимают более 20% площади Беларуси Общество
12:59 Пограничники задержали украинца, который шел к девушке в Беларусь Происшествия
12:56 ОДКБ учла опыт пандемии COVID-19 и вырабатывает механизм противодействия биологическим угрозам - Зась Общество
12:52 Пациенты с некоторыми злокачественными опухолями менее подвержены заражению коронавирусом Общество
12:52 НАТО и ОДКБ лучше не играть мускулами, а договариваться - Зась Политика
12:41 При подготовке к ВНС были аккумулированы все конструктивные мысли и здравые инициативы - Головченко Общество
12:39 В Бресте пьяный водитель сбил пешехода и попытался скрыться Происшествия
12:36 В Беларуси сохранилось более 860 тыс. га болот в естественном состоянии Общество
12:35 Саснович и Костюк вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в Мельбурне Спорт
12:34 Житель Слуцкого района обвиняется в десяти кражах и двух угонах Происшествия
12:28 Игрок ХК "Динамо-Минск" Шейн Принс признан лучшим форвардом января в КХЛ Спорт
12:18 Зась: ОДКБ не вмешивается в ситуацию в Беларуси, но готова в случае необходимости оказать помощь Политика
Все новости
Все новости
Происшествия
02 февраля 2021, 12:39

В Бресте пьяный водитель сбил пешехода и попытался скрыться

Скриншот из видео
Скриншот из видео

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пьяный водитель сбил пешехода и попытался скрыться, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

В дежурную часть ГАИ УВД Брестского облисполкома вечером позвонил очевидец и рассказал, что на улице Сябровской автомобиль "Форд Фокус" сбил на регулируемом переходе пешехода. Водитель попытался скрыться. По указанному адресу выехал экипаж ГАИ. До приезда инспекторов заявитель самостоятельно преследовал легковушку. На пересечении улиц Махновича и Варшавское шоссе беглеца задержали.

За рулем "Форда" оказался 40-летний брестчанин. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян - 2 промилле алкоголя в парах выдыхаемого им воздуха. В отношении мужчины составлены административные материалы, в том числе за пьяное вождение и оставление места ДТП.

Пешеход в результате аварии получил травмы, его госпитализировали.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брест ГАИ ДТП
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Минчанин напал на двух женщин, одну из них ударил по голове
Фото из архива Под Гродно дачного вора нашли по следам на снегу
Фото из архива В Вороновском районе мужчина пытался проверить герметичность газового баллона огнем
Фото ГПК Пограничники задержали украинца, который шел к девушке в Беларусь
Фото из архива Житель Слуцкого района обвиняется в десяти кражах и двух угонах
Фото из архива Житель Ивановского района вместо зайца подстрелил двух косуль
Главное
Во время совещания Все ли готово для проведения ВНС? Лукашенко собрал совещание по подготовке форума и поставил задачи
При подготовке к ВНС были аккумулированы все конструктивные мысли и здравые инициативы - Головченко
Ввод жилья в Беларуси в 2025 году планируют увеличить до 4,5 млн кв.м
За сутки в Беларуси зарегистрированы 699 пациентов с COVID-19, выписаны 662
Топ-новости
Пресс-конференция о сохранении историко-культурного наследия Беларуси пройдет в БЕЛТА 3 февраля
Зась: ОДКБ не вмешивается в ситуацию в Беларуси, но готова в случае необходимости оказать помощь
Новые строительные нормы пожарной безопасности зданий приняты в Беларуси
Февраль в Беларуси в этом году ожидается холоднее обычного
Депутат: программа развития Беларуси на пятилетку нацелена на повышение качества жизни населения
Минсвязи выпустит почтовый блок "Народные писатели Беларуси"
ФОТОФАКТ: Католики празднуют Сретение Господне
Отраслевой профсоюз в 2020 году направил на помощь медикам в борьбе с COVID-19 более Br6 млн
Ожидаемое усиление морозов не представляет опасности для озимых при наличии снега - Белгидромет
Первая образовательная смена Национального детского технопарка открылась в БГУ
Каждый регион должен по максимуму использовать свой потенциал - Мурина
Доллар и евро на торгах 2 февраля подорожали, российский рубль подешевел
ГАИ призывает водителей и пешеходов быть особенно внимательными при тумане
Культура имеет значение! Для формирования ценностного отношения к труду - комментарий
Магазинам разрешили интернет-торговлю белорусскими ювелирными изделиями
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.