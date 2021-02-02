2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пьяный водитель сбил пешехода и попытался скрыться, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.
В дежурную часть ГАИ УВД Брестского облисполкома вечером позвонил очевидец и рассказал, что на улице Сябровской автомобиль "Форд Фокус" сбил на регулируемом переходе пешехода. Водитель попытался скрыться. По указанному адресу выехал экипаж ГАИ. До приезда инспекторов заявитель самостоятельно преследовал легковушку. На пересечении улиц Махновича и Варшавское шоссе беглеца задержали.
За рулем "Форда" оказался 40-летний брестчанин. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян - 2 промилле алкоголя в парах выдыхаемого им воздуха. В отношении мужчины составлены административные материалы, в том числе за пьяное вождение и оставление места ДТП.
Пешеход в результате аварии получил травмы, его госпитализировали.-0-