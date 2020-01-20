В Бресте пьяный водитель въехал в автобус

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Дорожная авария случилась 19 января около 17.00. По предварительной информации, 46-летний брестчанин за рулем автомобиля "Опель" двигался по улице Орловской. Напротив дома №44, перед нерегулируемым пешеходным переходом водитель столкнулся с автобусом МАЗ, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП пассажир легковушки, 36-летний житель деревни Мокраны Малоритского района, получил травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Установлено, что водитель "Опеля" управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Результаты медицинского освидетельствования показали 1,2 промилле алкоголя. Проводится проверка.-0-