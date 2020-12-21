В Бресте по делу о нарушении общественного порядка проходят 19 обвиняемых и 37 подозреваемых

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области продолжает расследования уголовного дела о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Фигурантами дела стали участники несанкционированного массового мероприятия, которое проходило днем 13 сентября в центре Бреста, на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко.

Личности участников противоправных деяний установлены. При допросе один из обвиняемых пояснил, что об организации массового мероприятия в этот день, о времени и месте сбора людей узнал из Telegram-каналов, на которые подписан. Другой обвиняемый сообщил, что вместе со знакомым отдыхал в центре города. Когда увидел движущуюся колонну людей, присоединился к ней из любопытства.

В отношении 10 обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд. Их действия квалифицированы по ч.1 ст.342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций). Девять из них находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, один - под домашним арестом. Все обвиняемые в возрасте от 20 до 40 лет, с различным уровнем образования и социальным положением.

Расследование уголовного дела в отношении иных девяти обвиняемых и 37 подозреваемых продолжается. Кроме того, правоохранители продолжают устанавливать других участников противоправных действий.

По данным следствия, из-за противоправных действий были многочисленные нарушения в работе транспорта. В частности, ограничивалось движение транспорта с 16.20 до 17.45 по проспекту Машерова от улицы Ленина до Кобринского путепровода, с 16.45 до 17.25 по бульвару Космонавтов от улицы Буденного до проспекта Машерова, по бульвару Шевченко от набережной Ф.Скорины до проспекта Машерова. Останавливалось движение маршрутов КУТП "Троллейбусный парк", общий простой составил более 29 часов. Работа трех торговых киосков сокращена на различное время, работа одного из ресторанов прервана более чем на 30 минут.-0-