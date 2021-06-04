В Бресте по подозрению в закладке психотропов задержали двух 11-классников

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте по подозрению в закладке психотропов задержали двух 17-летних парней, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В поле зрения оперативников попали двое одиннадцатиклассников. Их задержали во время закладки опасных психотропов. При обыске у юношей были обнаружены свертки с альфа-PVP. "Выяснилось, что школьники решили подзаработать. Их внимание привлекла спам-рассылка о "несложной работе". Юноши ознакомились с инструкциями для работы наркокурьером и решили, что вероятность попасться сотрудникам милиции невелика. Они согласились на работу", - рассказала Наталья Сахарчук.

Нужно было развозить и прятать небольшие грузы. За один такой тайник обещали платить по $4. Напрямую о наркотиках работодатель не говорил, но ребята, хоть сами не употребляли, поняли, что станут закладчиками. "Общение было исключительно в мессенджерах. Молодые люди получали координаты очередной партии наркотиков, забирали их, делали закладки, пересылали фотографии и описание места, по которым клиенты могли найти сверток. Друзья успели "сходить на дело" трижды. Оплаты за свой труд они так и не дождались", - добавила официальный представитель УВД.

Возбуждено уголовное дело. Парням грозит до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители призывают родителей следить за местонахождением и кругом общения детей, мониторить их мессенджеры и соцсети.-0-