В Бресте по уголовному делу о злостном хулиганстве задержаны девять человек

24 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте расследуется уголовное дело по фактам хулиганств и умышленного приведения в негодность путей сообщения, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, в середине октября несколько жителей областного центра разместили на видных местах в городе чучела с оскорбительными надписями в адрес сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, а также разрисовывали заборы незарегистрированной символикой.

Кроме того, 29 октября они замкнули проволокой рельсы, выведя тем самым из строя систему сигнализации железнодорожного транспорта, что стало причиной задержки поездов. После остановки поезда один из мужчин, открыв кран, развоздушил тормозную систему поезда, приведя его в непригодное для эксплуатации состояние. Участники этой же группы 8 и 9 ноября подожгли покрышки на проезжей части и разбили окно в пункте охраны правопорядка.

Установлено, что накануне совершения противоправных действий участники списывались в мессенджере Telegram, планировали порядок действий и обеспечение безопасности. При этом регулярно изменялся и состав участников.

По уголовному делу задержаны девять человек. Пятеро из них заключены под стражу. Двум предъявлено обвинение по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство, совершенное повторно, группой лиц) УК. Личности остальных участников устанавливаются.

Следователи работают с фигурантами, осматривается их личная переписка и содержимое мобильных телефонов. Назначен ряд экспертных исследований по изъятым на месте происшествия и в ходе обысков предметам. Также устанавливается причастность компании к другим эпизодам противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.-0-