В Бресте под колеса автомобиля попал 8-летний мальчик

Фото УВД Брестского облисполкома
19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте восьмилетний пешеход попал под колеса иномарки, пересекая дорогу вне зебры, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло 18 сентября около 16.35. По предварительной информации, 29-летний брестчанин, управляя автомобилем "Рено-Дастер", на перекрестке улицы Учительской с 2-м Учительским переулком наехал на восьмилетнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщают в УВД.
Ребенок с травмами госпитализирован в Брестскую детскую областную больницу. Проводится проверка.-0-