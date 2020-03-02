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02 марта 2020, 10:17

В Бресте под такси попал 10-летний мальчик

Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома
Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте автомобиль такси на парковке сбил 10-летнего ребенка, его госпитализировали, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде УГАИ УВД облисполкома Наталья Милюкова.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 февраля около 18.10. По предварительной информации, за рулем такси "Тойота Приус" был водитель 1990 года рождения. Мужчина двигался по стоянке у торгового центра на улице Московской. Внезапно из-за припаркованной машины выбежал мальчик. Водитель не смог предотвратить наезд. Ребенка с ушибами госпитализировали в Брестскую детскую областную больницу.

Госавтоинспекция призывает родителей контролировать местонахождение детей, регулярно напоминать им о правилах дорожного движения и собственным примером показывать, как их соблюдать.-0-

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