В Бресте подросток выпал с балкона 11-го этажа

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летнего подростка, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел в ночь с 16 на 17 января. Около 00.30 рядом с многоквартирным домом по ул.Морозова было обнаружено тело юноши. Следственно-оперативная группа во время осмотра установила, что предположительно подросток выпал с общего балкона на 11-м этаже.
Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-