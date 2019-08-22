В Бресте польский автобус сбил нетрезвого велосипедиста

22 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте автобус с польскими регистрационными номерами сбил нетрезвого велосипедиста. Пострадавшего доставили в реанимацию, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 21 августа около 23.00. По предварительной информации, автобус марки "Сетра" под управлением 54-летнего гражданина Польши двигался по улице Лейтенанта Акимочкина. Вблизи одного из домов водитель сбил выехавшего с обочины на полосу встречного движения нетрезвого 28-летнего брестчанина.

Велосипедист получил серьезные травмы, его госпитализировали в реанимационное отделение Брестской областной больницы.

ГАИ проводит проверку по факту ДТП.-0-