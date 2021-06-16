В Бресте при пожаре в многоквартирном доме спасли двоих взрослых и четверых детей

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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при пожаре в многоквартирном жилом доме спасли шесть человек, из них двое взрослых и четверо детей, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило 15 июня в 11.30. В результате огнем повреждена мебель, внутренняя отделка, закопчены стены и потолок, повреждено оконное остекление, закопчена наружная стена дома. Работники МЧС спасли шесть человек - двоих взрослых и четверых детей.
Причина произошедшего устанавливается.-0-