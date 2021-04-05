В Бресте при пожаре в общежитии спасены более 10 человек

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при пожаре в общежитии мужчина получил ожоги II-III степени, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

5 апреля в 01.33 спасателям поступило сообщение о пожаре в комнате кирпичного пятиэтажного здания общежития №17 коридорного типа в Бресте. "Звеном ГДЗС в коридоре на полу обнаружен хозяин комнаты, который госпитализирован в реанимационное отделение Брестской областной клинической больницы с предварительным диагнозом "термические ожоги области головы, шеи, спины, правого плеча II-III степени (30% тела), отравление продуктами горения", - уточнили в ведомстве.

Работниками МЧС с применением дополнительных масок спасены еще 13 человек, из них трое детей.

Причина пожара устанавливается.-0-