В Бресте при тушении горящего металлического вагончика спасатели обнаружили тело человека

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при тушении пожара в неэксплуатируемом металлическом вагончике обнаружен погибший человек, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 25 декабря. В 23.12 спасателям поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом металлическом вагончике по ул.Инженерной.

"В результате огнем уничтожено имущество, повреждена внутренняя отделка вагончика. На полу обнаружен обгоревший человек", - рассказали в МЧС.

Пол и личность погибшего, а также причина пожара устанавливаются.-0-