В Бресте произошло ДТП с участием автобуса и трех легковушек

4 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и трех легковых автомобилей. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.

ДТП произошло 3 апреля около 21.20 на мосту по ул. 28 Июля. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Крайслер" находилась местная жительница 1980 года рождения. Двигаясь в сторону ул. Московской, она совершила попутное столкновение с автомобилем "Мерседес" под управлением брестчанина 1960 года рождения. От удара он выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ауди" и автобусом МАЗ.

В результате аварии незначительные телесные повреждения получила водитель "Ауди". После оказания необходимой медицинской помощи женщину отпустили домой.

У транспортных средств механические повреждения. Проводится проверка.-0-