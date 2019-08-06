6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте произошло ДТП с участием служебного автомобиля милиции, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Сегодня около 17.25 на улице Гродненской столкнулись автомобили ГАЗ 3221 и "Ауди". Транспортные средства получили механические повреждения.
По факту аварии проводится проверка, будут установлены причины и условия ДТП.-0-
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