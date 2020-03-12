В Бресте прораба будут судить за нарушение правил охраны труда

Фото УСК по Брестской области

12 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о нарушении правил охраны труда, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк. Несчастный случай произошел днем 2 сентября 2019 года при реконструкции здания гостиницы. Трое рабочих строительной организации и инженер субподрядного предприятия на уровне второго этажа демонтировали стеклопакет шахты лифта. Внезапно секция строительных лесов обрушилась, и мужчины упали с высоты около 4 м. В момент происшествия они не были пристегнуты страховочными тросами. По заключениям специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, двое пострадавших получили тяжелые травмы, еще двое - повреждения, относящиеся к категории легких. Следователи установили, что ответственным за технику безопасности на объекте был 37-летний производитель работ. Он нарушил правила охраны труда, допустив 21-летнего плиточника-облицовщика к работам на высоте. Причем молодой человек не имел необходимой профессиональной подготовки. При обрушении строительных лесов парень серьезно пострадал. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.306 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!