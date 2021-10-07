В Бресте работник магазина за подделку договоров о продаже сим-карт оштрафован на Br2,9 тыс.

7 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в подделке официальных документов. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.
Фигурант работал продавцом в отделе розничных продаж магазина сотовой связи. С 11 сентября по 3 декабря прошлого года он внес ложные сведения в договоры об оказании услуг. По просьбе знакомого обвиняемый продал ему сим-карты по завышенной стоимости. Активировал их, указав в договорах вымышленные данные о клиентах. Вырученные деньги молодой человек частично внес в кассу, остальную сумму забрал себе.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.380 УК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин, что составляет Br2,9 тыс.
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
К слову, в отношении мужчины, который предложил такую схему продажи сим-карт, проводится доследственная проверка.-0-