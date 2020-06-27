27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники ГАИ помогли вернуться домой потерявшемуся пожилому мужчине. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

В дежурную часть ГАИ УВД Брестского облисполкома 26 июня около 10.00 поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Московская и Фруктовая на проезжей части лежит пожилой мужчина. "Подъехав к перекрестку, инспекторы ГАИ увидели его: он сидел около тротуара, выглядел растерянно. Предложенную инспекторами помощь принял охотно, так как точного адреса проживания не помнил. В одном из дворов, куда милиционеры привезли 76-летнего пенсионера, его узнали соседки", - сказала Ольга Чемоданова.

Инспекторы провели мужчину до квартиры. Дверь открыла супруга. Она рассказала, что два дня назад муж ушел из дома, а она все это время переживала и не знала, что делать. Брестчанка поблагодарила инспекторов за то, что помогли ее мужу вернуться домой.-0-