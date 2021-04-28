В Бресте сотрудники ГАИ помогли вернуться домой заблудившейся пятилетней девочке

28 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники ГАИ помогли вернуться домой заблудившейся в городе пятилетней девочке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Инспекторы ГАИ дежурили в микрорайоне Вулька. На улице Рябиновой около 22.00 они заметили на тротуаре плачущую девочку с самокатом. Взрослых рядом с ребенком не было. Малышка рассказала, что каталась вместе с подружкой и потерялась.

"Девочка смогла рассказать, что живет в большом зеленом доме. Инспекторы прошли с ребенком по близлежащим дворам, задавали наводящие вопросы и выяснили, что малышка живет в другом микрорайоне", - рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

На патрульной машине девочку отвезли на улицу Махновича в Юго-Западном микрорайоне. В одном из дворов было многолюдно: люди искали потерявшегося ребенка. Правоохранители передали девочку отцу и порекомендовали следить за ее местонахождением, не оставлять одну на улице.-0-