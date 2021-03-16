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Новости темы "Опасности тонкого льда"
16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Ирина Тукай.
Несчастный случай произошел сегодня днем. Очевидцы позвонили спасателям и сообщили, что на озере Вычулки в 30 м от берега провалился под лед мужчина. К моменту прибытия сотрудников МЧС он держался за кромку льда полыньи. При помощи спасательного круга брестчанина 1957 года рождения извлекли из воды и доставили на сушу.
Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики диагностировали у мужчины общее переохлаждение, однако он от госпитализации отказался.-0-