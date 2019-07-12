12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте спасатели достали из водоема женщину, грозившую утопиться, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 11 июля на водоеме по улице Прохладной. В этом месте находится бывший глиняный карьер. В 14.05 спасателям поступило сообщение о тонущем человеке: по словам очевидцев, женщина угрожала утопиться. Работники МЧС прибыли на место происшествия и на расстоянии 150 м от берега достали из воды гражданку 1977 года рождения.
Женщину передали бригаде скорой медицинской помощи. Причины и мотивы ее поступка выясняются.-0-
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