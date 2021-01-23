В Бресте спасли ребенка, провалившегося под лед

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте ребенок провалился под лед, упав с парапета ограждения, сообщили БЕЛТА в МЧС.

22 января около 16 часов было получено сообщение о том, что на реке Мухавец ребенок провалился под лед. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, пострадавший находился у полыньи на льду на расстоянии двух метров от ограждающего парапета. Как выяснилось, мальчик 2010 года рождения, прогуливаясь по набережной, залез на ограждающий бетонный парапет высотой 1,5 м от кромки воды. Потом он оступился, упал на лед и провалился.

Спустившись на лед, работники МЧС при помощи спасательного круга достали ребенка на берег. После осмотра медиками с предварительным диагнозом "общее переохлаждение организма" он был госпитализирован.-0-