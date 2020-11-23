В Бресте такси попало в аварию - пассажира госпитализировали

23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте произошло ДТП с участием такси, пассажира госпитализировали, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД облисполкома.

Авария случилась вечером 18 ноября на дороге, ведущей от трассы М1 к ул.Пионерской. За рулем автомобиля "Лада" был 20-летний водитель. По предварительной информации, на пересечении с ул.Городской таксист поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Лянча".

В результате ДТП водитель такси получил легкие травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Госпитализация потребовалась 23-летнему пассажиру, который ехал на заднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности. По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция обеспокоена числом аварий с участием такси. "В Брестской области за два осенних месяца по вине таксистов произошло 61 ДТП с материальным ущербом. Не страшно, если повреждено "железо". Но в салоне автомобиля ездят люди. Они доверяют свою жизнь и здоровье водителю, рассчитывая на его профессионализм, - подчеркнули в ГАИ. - Незнание и несоблюдение ПДД неприемлемы для профессионалов. Взяв на себя ответственность за другого человека, водитель должен качественно выполнять свою работу".-0-