В Бресте такси сбило шестилетнего мальчика

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте под колеса автомобиля такси попал шестилетний ребенок, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 июня около 10.15 в центральной части города. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Тойота-Приус" была 25-летняя брестчанка. Напротив одного из домов по улице Дзержинского она сбила мальчика, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенок живет в соседнем доме, в это время он находился без присмотра взрослых.
Пострадавшего с травмами госпитализировали в Брестскую детскую областную больницу. ГАИ проводит проверку.-0-
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