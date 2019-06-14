В Бресте такси сбило шестилетнего мальчика

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте под колеса автомобиля такси попал шестилетний ребенок, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 июня около 10.15 в центральной части города. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Тойота-Приус" была 25-летняя брестчанка. Напротив одного из домов по улице Дзержинского она сбила мальчика, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенок живет в соседнем доме, в это время он находился без присмотра взрослых.

Пострадавшего с травмами госпитализировали в Брестскую детскую областную больницу. ГАИ проводит проверку.-0-