В Бресте таксист под влиянием толпы бросал в правоохранителей камни

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД продолжают устанавливать и задерживать участников массовых беспорядков в Бресте, которые 9 и 10 августа бросали в правоохранителей бутылки, камни и палки. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
По данному факту СК расследует уголовное дело по ст.293 (массовые беспорядки) УК. "На днях установлены и задержаны активисты беспорядков, которые прошли 10 августа в областном центре. Так, 16-летний учащийся 11-го класса одной из школ Бреста, участник неформального молодежного движения, пропагандирующего идеи неонацизма, бросил в милиционеров бутылку. К слову, парень не в первый раз нарушает закон и проявляет агрессию. Ранее он привлекался к административной ответственности за хулиганство", - рассказали в УВД.
Еще один активный участник, 37-летний гражданин Азербайджана, имеющий вид на жительство лица без гражданства до октября 2021 года, привез пассажиров на массовые беспорядки и, поддавшись влиянию толпы, решил лично принять участие, бросая в сотрудников камни.
Несовершеннолетний и мужчина стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках.-0-