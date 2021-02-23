В Бресте таксист присвоил чужой кошелек

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте водитель такси присвоил кошелек пассажирки и стал фигурантом уголовного дела, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

В милицию обратилась 35-летняя женщина, которая рассказала о пропаже денег и украшений. По словам брестчанки, она возвращалась со свадьбы на такси. Дома заметила отсутствие кошелька, в котором были Br180, две золотые цепочки и крестик. Заявительница предположила, что оставила кошелек в такси.

"Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил 31-летний водитель такси. Заметив кошелек на заднем сидении авто, он решил проверить содержимое. Деньги и драгоценности оставил себе, в кошелек выбросил в мусорный бак", - рассказали в УВД.

В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело за кражу. Имущество возвращено владелице.-0-