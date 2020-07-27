В Бресте таксист сбил подростка

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в ДТП пострадала несовершеннолетняя, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла 26 июля около 16.40. По предварительной информации, автомобиль такси "Хонда Инсайт" под управлением 26-летнего водителя двигался по ул. Ленина. У перекрестка с ул. Мицкевича таксист наехал на 15-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Пострадавшую с травмами госпитализировали. Проводится проверка.

Госавтоинспекция обращает внимание пешеходов на обязанность переходить (пересекать) проезжую часть дороги исключительно по пешеходным переходам. Родителям нужно ежедневно напоминать детям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.-0-

Фото управления ГАИ УВД Брестского облисполкома