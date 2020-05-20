В Бресте таксист вытолкнул пассажирку из машины

20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте таксист вытолкнул из машины пассажирку и порвал ее куртку, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного управления Государственного комитета судебных экспертиз Татьяна Коток.

В Московский РОВД Бреста обратилась женщина и рассказала о конфликте с таксистом. Он разгорелся из-за несогласия с суммой оплаты за проезд, которую назвал водитель. Пассажирка уточнила стоимость у диспетчера и убедилась в своей правоте. Оставив деньги за поездку на сиденье, женщина хотела покинуть салон. Однако таксист резко нажал на газ и поехал. Затем остановился, вышел из автомобиля и вытолкнул пассажирку, которая упала на землю. После этого мужчина уехал.

Во время потасовки порвалась куртка женщины. Владелица оценила ее в $450. "Для определения объективной цены куртки с учетом износа, а также суммы утраты стоимости в результате повреждения была назначена товароведческая экспертиза. Эксперты установили, что заявительница значительно завысила цену одежды. С учетом состояния до повреждения стоимость куртки составляла Br128, причиненный ущерб - Br85", - рассказала подробности Татьяна Коток.

По данному факту правоохранители проводят проверку. Результаты экспертизы помогут дать правовую оценку действиям водителя такси.-0-