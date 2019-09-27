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27 сентября 2019, 18:53

В Бресте таксисты и сотрудники ГАИ убрали с проезжей части пьяного пешехода

Фото из архива
Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таксисты и сотрудники ГАИ Бреста обнаружили нетрезвого пешехода, который ночью лежал на проезжей части. Совместными усилиями мужчину удалось убрать с дороги. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Мужчину сегодня около 2.00 на ул.Московской заметил проезжавший мимо таксист. Он остановился и попытался оказать ему помощь. Пьяный пешеход не хотел подниматься и вел себя агрессивно. Таксист выставил знак аварийной остановки и вызвал сотрудников Госавтоинспекции.

Проезжавшие мимо водители также остановились и оградили лежащего на дороге человека своими автомобилями. Приехавшие сотрудники ГАИ и граждане убрали пешехода с проезжей части. Мужчина продолжал вести себя неадекватно, все его попытки подняться на ноги заканчивались падением.

Спящим пешеходом оказался 38-летний брестчанин, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

"Мы часто сообщаем о происшествиях с участием пьяных водителей, однако пешеходы в состоянии алкогольного опьянения создают не меньшую угрозу для автомобилистов. Уважаемые участники дорожного движения, если вы видите, что нетрезвый пешеход ходит по проезжей части, сидит или лежит на дороге, сообщайте о данных фактах по телефону 102. Не оставайтесь равнодушными", - призывают в МВД.-0-

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