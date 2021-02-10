В Бресте у слесаря затянуло руку в станок

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10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 38-летний слесарь частного предприятия получил производственную травму, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел 8 февраля. В производственном цеху мужчина трудился за сверлильным станком. Его перчатку намотало на вертящееся сверло, из-за чего руку затянуло в станок. Рабочий получил переломы, его госпитализировали.
Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На предприятии изъяты техническая документация и документы по охране труда.-0-