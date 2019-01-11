В Бресте у замдиректора частной фирмы нашли более килограмма марихуаны

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции изъяли у жителя Бреста более 1 кг марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В поле зрения правоохранителей попал брестчанин 1988 года рождения, который работал заместителем директора одного из частных предприятий. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в его квартире было обнаружено и изъято 1086,7 г марихуаны, которую он хранил с целью сбыта. Мужчина задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса. Раньше брестчанин к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.

За хранение марихуаны в тот же день был задержан 25-летний экспедитор одного из ООО в областном центре. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК. Проводятся следственные мероприятия.-0-