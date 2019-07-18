В Бресте устанавливают обстоятельства гибели сотрудника областного УСК

18 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области проводит проверку по факту гибели сотрудника ведомства. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением обнаружено в его квартире ночью 15 июля. Он работал водителем в областном УСК. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.
"Сотрудник находился в трудовом отпуске. Ружье, из которого, предположительно, произведен выстрел - зарегистрировано, у погибшего было разрешение на право охоты. Коллектив Следственного комитета выражает соболезнования родным сотрудника", - сказали в СК.-0-
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