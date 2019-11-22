В Бресте в час пик произошло ДТП с маршруткой

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в вечерний час пик произошла авария с маршрутным такси, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 ноября около 18.20 на одной из оживленных магистралей города. По предварительной информации, маршрутка ехала по Партизанскому проспекту. В это время водитель автомобиля Fiat Bravo с проспекта Республики поворачивала на улицу Московскую. На перекрестке транспортные средства столкнулись.

В маршрутке были пассажиры, в легковушке в детском удерживающем устройстве - годовалый ребенок водителя. Никто в аварии не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливаются причина и виновник ДТП.-0-