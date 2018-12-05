В Бресте водитель-лихач врезался в автомобиль с двумя детьми

5 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В дорожно-транспортных происшествиях в Бресте 4 декабря пострадали трое детей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Одна из аварий в областном центре 4 декабря произошла около 8 часов на ул. Октябрьской Революции. По предварительной информации, 34-летний брестчанин на "Лексусе" ехал от ул. 28 Июля к ул. Волгоградская. На его пути, в крайней левой полосе, стояла "Вольво" под управлением 36-летней женщины. На автомобиле была включена аварийная сигнализация, рядом выставлен знак аварийной остановки. Однако водитель "Лексуса" не снизил скорость и столкнулся со стоящей машиной.

В результате ДТП пострадали пассажиры "Вольво" - восьмилетняя и тринадцатилетняя девочки, они госпитализированы в Брестскую детскую областную больницу. По факту ДТП проводится проверка. Водитель "Лексуса" привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 54 раза, в том числе 32 раза за превышение скорости движения.

С разницей в полчаса в этом же микрорайоне произошло еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации, 24-летний брестчанин на автомобиле "ДЭУ" ехал по ул. Суворова и сбил 14-летнего школьника, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик госпитализирован в детскую областную больницу. Проводится проверка.-0-