15 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте водитель сбил пенсионерку на перекрестке и уехал с места ДТП, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

О происшествии стало известно от работников городской больницы скорой медицинской помощи, куда обратилась пострадавшая. Выяснилось, что случай произошел 14 ноября около 12 часов дня в районе магазина "Червонец". На перекрестке с проезжей частью ул. Красногвардейская при повороте налево водитель на инормаке наехал на 66-летнюю брестчанку, которая переходила проезжую часть по линии тротуара. Водитель, поинтересовавшись самочувствием женщины, оставил место ДТП. Однако женщина получила травмы и была госпитализирована.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя. Им оказался 34-летний житель Жабинки - владелец автомобиля "Ивеко". Как пояснил водитель, женщина сказала, что хорошо себя чувствует и претензий к нему не имеет, поэтому он уехал с места ДТП.

В ГАИ напоминают, что согласно подпункту 31.4 ПДД участники дорожного движения не имеют права покидать место ДТП. Нужно сообщить о случившемся в милицию и ожидать сотрудников Госавтоинспекции. В противном случае нарушителя ожидает административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет либо без лишения.-0-