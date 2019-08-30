В Бресте водитель такси спровоцировал ДТП

30 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте водитель такси спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

Авария произошла 30 августа около 00.20. По предварительной информации, за рулем такси марки Toyota находился брестчанин 1961 года рождения. Он двигался по улице Луцкой и при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество BMW под управлением местной жительницы 1977 года рождения. От удара такси перевернулось на крышу.

В ДТП никто не пострадал, в салоне такси пассажиров не было. В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения.-0-